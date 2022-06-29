22 июня волонтер Сергей Притула праздновал день рождения. Он рассказал, как его поздравила семья.

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Сергей Притула о сюрпризе от жены

Сергей поделился, что дочь Соломия спела ему песню об отце. Но самый большой сюрприз преподнесла жена Екатерина, которая неожиданно приехала к нему домой.

Самый большой сюрприз на самом деле преподнесла жена. На день рождения я с утра дома запустил кампанию. И вот оно понеслось. И я сидел под холодным душем, потому что у меня голова немного взрывалась. И тут слышу у меня в дверях кто-то скребется. А я ни кого не жду,

– признался Притула.

Волонтер не ожидал, что кто-то придет к нему, поэтому взял в руки пистолет: "Я вообще сижу себя утром успокаиваю. У меня день рождения, а я сам в том доме своем большом, где должно быть много детского смеха, а того всего нет. Я не знаю, кто там ко мне в дом... Я взял пистолет, открывается дверь, заходит женщина. И я говорю: ну, есть счастье, любимая. Но очень растрогала".

Добавим, жена Сергея Притулы в его день рождения также опубликовала трогательную корреспонденцию. В нем она обратилась к мужчине и показала милые семейные фотографии.

Напомним, Сергей Притула остается в Киеве на время войны, тогда как его семья уехала из столицы. Его супруга с детьми находится на западе страны. Волонтер позаботился о том, чтобы родные были в безопасности, а Екатерина позаботилась, чтобы дети могли продолжать ходить на кружки.