Подрывала ж*пы россиян, – Сергей Притула с юмором объяснил, за что осудили Ефросинину в России
Источник:Сергей Притула
Суд в России заочно приговорил Машу Ефросинину к 7 годам колонии. Сергей Притула с юмором отреагировал на приговоры украинской ведущей.
Волонтер Сергей Притула в шутку перечислил "причины", за которые в России заочно арестовали украинскую телеведущую Машу Ефросинину. Ее осудили до 7 лет колонии.
К слову Люди делают выводы, – Ефросинина призналась, что думает об Олеге Виннике и Владе Ему
Реакция Притулы на приговор Ефросининой
Организатор застенков для православных немовлят и скрепных бабушек! Штрыкала в глаза героев новороссии статуэткой ленина. Систематически подрывала ж*пы россиян! Террористка №1 по версии Коли Баскова! Маша "угроза национальной безопасности раисы" Ефросинина!
– перечислил Сергей Притула.
Маша Ефросинина в похожем стиле отреагировала на сообщение друга и процитировала бывшую жену Януковича: "Батя, я старалась!".
Как в России осудили Ефросинину и что говорила на это ведущая
- Еще в апреле 2023 года Басманный районный суд Москвы возбудил уголовное дело против Маши Ефросининой по делу о "военных фейках". Россияне взяли за доказательства публикации ведущей в инстаграмме. Тогда суд принял решение заочно арестовать телеведущую.
- На днях суд в Москве приговорил Машу Ефросинину к 7 годам колонии и запретил ей вести страницы в соцсетях на три года из-за распространения военных "фейков".
- Ефросинина лишь выразила желание посмеяться над всеми комическими заочными приговорами. Но решила обратиться к россиянам. "Мы вам – враги на поколение!.. Мне чихать на все эти приговоры! Знаете почему? Потому что я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране! А вы нет!" – подчеркнула ведущая.