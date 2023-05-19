Украинская телеведущая Маша Ефросинина поначалу лаконично отреагировала на заочный арест от московского суда. Теперь же она опубликовала сообщение, в котором высмеяли российские власти.

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Маша Ефросинина отреагировала на арест

Ведущая сначала вспомнила постоянный хейт от украинцев, как будто она делает слишком мало. Но подметила, что в этом оккупанты разглядели криминал.

"Вчера натолкнулась на коммент: "Да что там Ефросинина делает, кроме того, что пи*дит?" И если наше фейсбук-сообщество неустанно меня "сношает" (там, на самом деле вообще не важно, сколько и что ты делаешь), то в мордоре так называемые "органы" разглядели в моих вербальных актах угрозу их "великой империи" и преступление, влекущее уголовное дело и, внимание, "заочный" арест!".

Маша допустила, с какой целью россиянам нужен новый арест. Она вспомнила о путинисте Киркорове, недавно переделавшем свой внешность до неузнаваемости.

Молю, "заочно арестовали"! Это чтоб что? Чтобы дрогнула новая ж*па Киркорова, чтобы не хотелось местной шобле даже думать рты открывать? Но меня, конечно, не может не радовать!

– заявила Маша Ефросинина.

Телеведущая подытожила, что продолжит работать в том же духе. Она и дальше будет говорить правду и не замалчивать геноцид украинцев.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Напомним, Басманный районный суд Москвы возбудил уголовное дело против Маши Ефросининой по делу о так называемых "военных фейках". Россияне взяли за доказательства публикации ведущей в инстаграме. Суд принял решение заочно арестовать телеведущую.

Ранее Машу Ефросинину объявили "террористкой" и подали в розыск, ее имя фигурировало в базе МВД России. Да и на звание звезда отреагировала с гордостью и юмором.