Американская актриса Гейден Панеттьери с 2018 года сходится и снова расстается с бойфрендом Брайаном Гикерсоном. На днях их снова увидели вместе.

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Гейден Панеттьери в компании экса-объюзера

Актрису увидели вместе с Брайаном Гикерсоном в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Они вместе сели на какой-нибудь рейс, а перед тем их подловили за перекусом.

Неизвестно, в который раз воссоединилась пара, или это только слухи. Три месяца назад Гикерсон заявил, что является только другом Гейдена. Он добавлял, что их пара не может быть вместе.

Что известно о Панеттьери и ее бывшем