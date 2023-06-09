Украинский ведущий и военный Даниэль Салем опубликовал щемящее видео на личной странице. Этот ролик был снят в Херсоне, где находится ресторатор.
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Даниэль Салем помог эвакуировать украинцев
В видео видно, как Даниэль Салем помог с эвакуацией жителей Херсона. Там собраны и другие кадры из Херсонской области – как спасаются люди и не забывают заботиться о животных.
На фоне звучит стихотворение, написанное певицей Lida Lee после подрыва Каховской ГЭС.
Даниэль Салем помогает с эвакуацией: видео
Украинцы не прошли мимо щемящего видео. Они оставляют комментарии с поддержкой и восхищением несокрушимым духом народа:
- "Как я счастлива, что эти люди с нашей земли! Какое счастье иметь такую нацию! Спасибо неустанно";
- "Лучшая нация";
- "Плачу… Мы невероятный народ, мы лучшая нация. Бог с нами, мы победим. Вам безгранично благодарю за все, что вы делаете";
- "Боже, храни моих людей и наших героев! Слава ВСУ! Слава Украине!";
- "Боже помоги нашим людям выдержать все. Берегите себя".