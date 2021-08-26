Съемки "Холостячки" продолжаются: новое фото Златы Огневич в изумрудном костюме

Съемки второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка" продолжаются. Злата Огневич ищет мужчину, с которым будет строить отношения. Ведущий проекта Григорий Решетник опубликовал новое фото со съемочной площадки.

Зрители с нетерпением ждут премьеру второго сезона "Холостячки", которая состоится 17 сентября. А пока съемки шоу продолжаются, и его создатели иногда делятся эксклюзивными фотографиями.

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Любовь во втором сезоне ищет Злата Огневич. Певица невероятно счастлива, что стала главной героиней романтического шоу и имеет такой опыт в жизни. Она неоднократно отмечала, что уже очень ждет осени, чтобы разделить счастье с поклонниками.

Новое фото "Холостячки" Златы Огневич

Ведущий Григорий Решетник в своем инстаграме распространил снимок, на котором изображен с "Холостячкой". Злата Огневич предстала перед камерой в соблазнительном и дерзком образе. Она надела костюм изумрудного цвета, состоявший из пиджака и брюк. Пиджак застегивался всего на одну пуговицу, поэтому из-под него было видно соблазнительное черное боди с кружевом.

Волосы исполнительницы заплели в тоненькие косички, а на лице сделали нежный макияж в коричневых оттенках.

Грандиозная премьера самого романтичного шоу страны состоится 17 сентября. Я знаю, что вы очень ждете,

– написал Григорий под фотографией.



Злата Огневич и Григорий Решетник на съемках "Холостячки" / Фото из инстаграма ведущего