Глядачі нетерпляче чекають на прем'єру другого сезону "Холостячки", яка відбудеться 17 вересня. А поки зйомки шоу тривають і його творці інколи діляться ексклюзивними світлинами.

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Кохання у другому сезоні шукає Злата Огнєвіч. Співачка неймовірно щаслива, що стала головною героїнею романтичного шоу і має такий досвід у житті. Вона неодноразово зазначала, що вже дуже чекає осені, щоб розділити щастя з шанувальниками.

Нове фото "Холостячки" Злати Огнєвіч

Ведучий Григорій Решетник у своєму інстаграмі поширив знімок, на якому зображений з "Холостячкою". Злата Огнєвіч постала перед камерою у спокусливому та зухвалому образі. Вона одягнула костюм смарагдового кольору, що складався з піджака і штанів. Піджак застібався лише на один ґудзик, тому з-під нього було видно звабливе чорне боді з мереживом.

Волосся виконавиці заплели у тоненькі кіски, а на обличчі зробили ніжний макіяж у коричневих відтінках.

Грандіозна прем'єра найромантичнішого шоу країни відбудеться 17 вересня. Я знаю, що ви дуже чекаєте,

– написав Григорій під фотографією.



Злата Огнєвіч і Григорій Решетник на зйомках "Холостячки" / Фото з інстаграму ведучого

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