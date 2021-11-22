В семье принцессы Евгении за несколько дней до крестин случилось горе

Накануне в королевской семье состоялось аж два знаковых события – крестины сыновей принцессы Евгении и Зары Тиндолл. Но всего за несколько дней до крестин тесть Евгении – отец мужа Джека Бруксбэнка – умер в 72-летнем возрасте. Причины смерти пока не называют.

Известно, что Джордж Бруксбэнк, тесть принцессы Йоркской, прошлой весной попал в больницу с осложнениями от COVID-19. Он 5 недель провел на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Его выздоровление врачи называли настоящим чудом. Также сообщается, что 68-летняя госпожа Бруксбэнк также заразилась вирусом, но смогла излечиться дома.

Важно В присутствии Елизаветы II: принцесса Евгения окрестила сына



Родители Джека Бруксбэнка / Фото Getty Images

Однако за несколько дней до крещения мужчина покинул мир. Сейчас Букингемский дворец не комментирует потерю. Однако инсайдер издания The Daily Mail рассказал, что: "Джордж лежал в больнице с "ковидом", и после этого он уже не был таким, как раньше. Некоторое время он был болен".

Крестины все же состоялись

Несмотря на горе в семье, 35-летний Джек Бруксбэнк и его жена Евгения все же окрестили сына Августа, как и планировалось, в присутствии родных и королевы Елизаветы II. Крестины состоялись в Часовне всех святых в Виндзорском замке, где был похоронен весной 2021 года принц Филипп.



Принцесса Евгения с Джеком Бруксбэнком и сыном Августом / Фото с инстаграма женщины

Отметим, что одновременно состоялось и крещение сына 40-летней Зары Тиндолл – дочери принцессы Анны и внучки Елизаветы II. Рождение мальчика Лукаса состоялось еще 8 месяцев назад, однако Заре и ее мужу Майку до сих пор не приходилось крестить ребенка.