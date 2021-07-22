Селене Гомес – 29: подборка клипов певицы, которые стали легендарными

15:00

Знаменитая американская поп-исполнительница Селена Гомес 22 июля празднует день рождения. Сегодня ей исполнилось 29 лет! С 17 лет артистка начала выпускать альбомы. Композиции Селены до сих пор покоряют всех. Лучшие клипы смотрите на Showbiz 24.