Знаменитая американская певица Селена Гомес снялась для обложки Vogue и дала откровенное интервью. Она рассказала об отношениях с Джастином Бибером, когда ее жизнь шла по кругу, и призналась о возможном завершении музыкальной карьеры.

Селена Гомес о личной жизни

Звезда рассказала, что некоторое время она находилась в реабилитационной клинике. Это произошло из-за ее ощущения тревожности по ночам. Одной из причин ее лечения были навязчивые мысли о прежних отношениях с музыкантом Джастином Бибером.

Напомним, что пара встречалась около 8 лет и разошлась в 2018 году окончательно. Селена и Джастин много раз разрывали отношения, но сходились снова. Певица неоднократно называла эти отношения токсичными. Джастин Бибер вскоре закрутил роман с Хейли Болдуин, а затем довольно скоро сделал предложение.

Я начинала думать о своих отношениях и задавала себе вопрос: "Что я делаю со своей жизнью? Она превращается в бесконечную спираль",

– призналась Селена Гомес.

Отметим, что артистке диагностировали биполярное расстройство. Звезда поделилась, что чувствовать себя хорошо ей помогает периодический отказ от социальных сетей.

"Однажды утром я проснулась и заглянула в свой инстаграм, как делает большинство людей. Тогда я поняла, что с меня хватит. Я устала читать ужасные вещи, устала следить за чужими жизнями. После ухода из соцсетей я мгновенно почувствовала свободу. Я занималась только своей жизнью и была невероятно счастлива от этого", – рассказала Селена.

Исполнительница добавила, что все-таки мечтает встретить того человека, с которым соединит свою жизнь. Однако в этом ей очень мешает слава и популярность.

Я не могу просто встретиться с кем-то и в процессе общения узнать, нравлюсь ли я ему. Честно говоря, мне бы просто хотелось начать все сначала. Я хочу, чтобы все было совсем по-новому. Я хочу, чтобы кто-то любил меня, несмотря на мою популярность,

– призналась певица.

Селена Гомес о музыкальной карьере

Знаменитость призналась, что, возможно, скоро она завершит музыкальную карьеру.

Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю?

– говорит Селена Гомес.

Певица призналась, что любимой композицией считает песню Lose You to Love Me. Но многие, по словам Селены, критикуют ее: "Многим нравится моя музыка, и за это я им благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет совсем другим", – заявила Гомес. Она отметила, что релиз будет ее последней попыткой поменять свой стиль.