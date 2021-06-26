Американская певица, автор песен и актриса Ариана Гранде празднует день рождения. В субботу, 26 июня, ей исполняется 28 лет. За время творческой карьеры девушка смогла покорить мир и стать одной из самых популярных артисток шоу-бизнеса. Лучшие клипы исполнительницы, покорившие миллионов, – смотрите на Showbiz 24.