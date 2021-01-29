Канадский исполнитель Джастин Бибер не перестает удивлять фанатов и свою жену Хейли Бибер. Мужчина выпустил новую композицию Anyone и клип на нее, взяв видеоролики из домашнего архива.

Источник: 24 каналНа кадрах из видео в основном фигурирует Хейли Бибер: она и ее возлюбленный путешествуют, проводят время в доме и вместе работают.

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Джастин Бибер посвятил клип жене

В новой композиции-балладе исполнитель утверждает, что несмотря на то, что их ждет в будущем, он всегда будет любить Хейли.

Ты единственная, кого я когда-либо буду любить. Только тебя, я должен сказать тебе. И если это не ты, то тогда и никто другой. Оглядываясь назад, я понимаю, что ты – единственное светлое пятно в моей жизни,

– говорится в песне Бибера.

Видео сочетает в себе смонтированные ролики пары в черно-белых тонах, что напоминает эстетику прошлого века.

Джастин Бибер – Anyone: смотреть видео онлайн

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?

О романе влюбленных стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд длились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом. После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел поместье в Канаде, а впоследствии пара поженилась.