Известная американская певица Селена Гомес презентовала новую песню и клип на нее. De Una Vez – первая испаноязычная композиция в творчестве артистки.

Селена Гомес выпустила новый трек

Популярная американская поп-исполнительница Селена Гомес порадовала поклонников новой песней. Она выпустила композицию De Una Vez и клип на нее, который опубликовала на официальной странице в ютубе.

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Песня De Una Vez стала первой испаноязычной композицией в творчестве Селены Гомес, ведь до этого певица писала свои треки только на английском языке.

Это начало того, что я так долго хотела изучать. Надеюсь, вам понравится это так же сильно, как мне,

– написала Селена Гомес в инстаграме.

В ролике певица позирует среди большого количества букетов с цветами. Она появилась в розовом платье с принтом, а на ее груди изображено сердце, которое светится. Клип символизирует новый период в жизни Селены Гомес. А в композиции она поет о прежних отношениях.

Стоит отметить, что у Селены Гомес мексиканские корни. Поэтому она давно хотела выпустить испаноязычный альбом. Поэтому, вероятно, первый испаноязычный трек является интригующим намеком на продолжение ее карьеры в этом направлении.

"Испанский проект – это то, что я хотела сделать в течение 10 лет. Я так горжусь своим наследием и просто искренне чувствовала, что хочу, чтобы это произошло. Я думаю, что сейчас для этого самое подходящее время. Есть что-то такое в латинской музыке, что заставляет людей чувствовать многое", – признавалась ранее исполнительница.

Смотреть видео Селена Гомес – De Una Vez онлайн: