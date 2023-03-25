Селена Гомес неожиданно вступилась за Гейли Бибер: модели угрожают смертью
Источник:Селена Гомес
Певица Селена Гомес сообщила, что к ней обратилась Гейли Бибер. Жена Джастина Бибера жалуется на негатив и буллинг: обе звезды обнародовали обращение к фанатам.
Американская певица Селена Гомес опубликовала обращение к фанатам в инстаграме. Она призвала остановить хейт против Гейли Бибера, жены ее бывшего бойфренда.
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Селена Гомес обратилась к поклонникам
Исполнительница сообщила, что модель обратилась к ней и пожаловалась на негатив и угрозы. Селена подчеркнула, что всегда была за уважение и доброту.
Гейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей угрожают смертью и такой ненавистный негатив. Это не то, за что я выступаю. Никто не должен подвергаться ненависти или издевательствам. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы это все прекратилось,
– написала артистка.
Селена Гомес обратилась к фанатам / Фото с инстаграм-сториз
Чтобы выразить поддержку, Селена подписалась на Гейли Бибер. Модель "зафоловила" ответную артистку.
Обращение Гейли Бибер
Гейли Бибер также опубликовала сториз после обращения Селены Гомес. Она поблагодарила звезду и заявила, что они "последние несколько недель обсуждали, как преодолеть нарратив между ними".
Последние несколько недель были очень тяжелыми для всех, кто был вовлечен, и миллионы людей видят много ненависти вокруг этого, что очень вредно. Вещи всегда можно вырвать из контекста или истолковать не так, как было задумано. Нам всем, включая меня, нужно быть внимательнее к тому, что мы публикуем и что мы говорим,
– написала модель.
Гейли обратилась к фанатам / Фото с инстаграм-сториз
Муж Гейли Бибер Джастин в это время за все время хранил молчание и продолжает это делать.
Какой скандал произошел между звездами
- Конфликты между Гейли Бибер и Селеной Гомес случались с тех пор, как модель начала отношения с Джастином Бибером. В октябре прошлого года они якобы опровергли слухи о вражде, сделав общие фото, однако скандал разгорелся снова.
- Селена сняла видео в тиктоке, где рассказала, что "случайно заламинировала брови слишком сильно". После этого Кайли Дженнер насмехалась над этим, опубликовав свое селфи и снимок бровей подруги Гейли. Это восприняли как насмешку. Певица потом пожаловалась на то, что испытывает буллинг из-за внешности, а Бибер опубликовала видео с подругами, где звучит такой текст: "Я не говорю, что она этого заслуживает, но Бог все рассчитал".
- Как Гейли Бибер, так и Селена опровергали, что говорят друг о друге. Однако в сети снова начали вспоминать старые ролики и публикации. Кстати, именно на этом фоне Селена Гомес стала самой популярной звездой инстаграмма – так поклонники решили выразить поддержку.