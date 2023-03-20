За знаменитой американской певицей Селеной Гомес с недавних пор следят более 400 миллионов поклонников в инстаграме. Она обогнала других мировых звезд: Ариану Гранде, Кардашян и Дженнер, Бейонсе и свою подругу Тейлор Свифт.

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Число подписчиков Селены Гомес перевалило за 400 миллионов

В начале марта Селена Гомес обогнала звезду инстаграма Кайли Дженнер, которая имела 380 миллионов подписчиков. Со временем количество ее фанов постоянно увеличивалось и достигло отметки 400 миллионов. На сегодня, 20 марта, за исполнительницей следят 401 миллион человек.



Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес

Отметим, что рост подписчиков Селены Гомес напрямую связан с конфликтом с Гейли Бибер, заподозренной в буллинге артистки. Из-за публичного скандала, в котором замешаны еще и Кендалл и Кайли Дженнер, Селена заявила, что на время покидает сеть.

Тогда в сети поднялось чуть ли не целое движение в поддержку Гомеса, в результате чего ее поклонников значительно увеличилось, в том числе и Instagram.

Пока больше поклонников, чем у Селены Гомес, есть у известных мужчин-футболистов. Это Криштиану Роналду – 562 миллиона фолловеров и Лионель Месси – 442 миллиона подписчиков.

Интересно, на днях Селена Гомес появилась на съемках сериала "Убийства в одном здании". Она вышла в свет в кожаном тренче от украинского бренда Olēnich за более чем 500 евро, чем приятно удивила поклонников.