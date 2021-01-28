Звезда Памела Андерсон последние несколько дней особенно часто упоминается в заголовках СМИ, поскольку она решила покинуть социальные сети и призналась, что в конце 2020-го обручилась со своим охранником.

Источник: 24 канал

Это уже шестой брак на счету Памелы Андерсон. Женщина убеждена, что встретила любимого человека, с которым готова прожить до конца жизни.

К слову Это мое последнее сообщение: Памела Андерсон озадачила заявлением о выходе из соцсетей

Самые сексуальные фото Памелы Андерсон

Впрочем, немало поклонников знаменитости все еще воспринимают ее как одну из главных секс-символов настоящего. Ее роскошные фото приковывали внимание в социальных сетях, а Памела не стеснялась всем демонстрировать пышную грудь и ягодицы.

Несмотря на то, что Андерсон решила навсегда покинуть инстаграм, твиттер и фейсбук, предлагаем просмотреть ее самые соблазнительные фото.