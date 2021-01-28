Найсексуальніші фото з соцмереж ексхолостячки Памели Андрерсон 18+
Зірка Памела Андерсон останні кілька днів особливо часто згадується у заголовках ЗМІ, оскільки вона вирішила покинути соціальні мережі та зізналась, що наприкінці 2020-го одружилась зі своїм охоронцем.
Джерело: 24 канал
Це вже шостий шлюб на рахунку Памели Андерсон. Жінка переконана, що зустріла кохану людину, з якою готова прожити до кінця життя.
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Найсексуальніші фото Памели Андерсон
Втім, чимало шанувальників знаменитості все ще сприймають її як одну з головних секс-символів сьогодення. Її розкішні фото приковували увагу у соціальних мережах, а Памела не соромилась усім демонструвати пишні груди та сідниці.
Незважаючи на те, що Андерсон вирішила назавжди покинути інстаграм, твіттер і фейсбук, пропонуємо переглянути її найспокусливіші фото.
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