53-летняя актриса Памела Андерсон заявила, что покидает социальные сети. В частности, она больше не будет появляться в инстаграме, фейсбуке и твиттере. Звезда считает, что соцсети – это форма контроля над мозгом.

Источник: инстаграм Памелы Андерсон

Канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон может похвастаться более чем миллионной аудиторией в инстаграме и большим количеством подписчиков в других социальных сетях.

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Памела Андерсон уходит из соцсетей

Несмотря на многочисленное количество поклонников, Памела Андерсон сообщила, что больше не будет публиковать сообщения в инстаграме, фейсбуке и твиттере.

Актриса призналась, что она никогда не считала социальные сети интересными. Поэтому она решила стать свободной, ведь убеждена, что уже нашла свое место в жизни. Свое свободное время Памела Андерсон использует для чтения книг и отдыха на природе.

Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение идти к своей цели и постараетесь не поддаваться искушению тратить время зря. Это то, чего они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги: взять ваш мозг под свой контроль,

– написала Памела Андерсон.

Последнее сообщение в инстаграме актриса завершила хештегами: "сбитая с толку толпа", "свобода", "любовь", "природа".

Как Памела Андерсон высказывалась в соцсетях

На своей инстаграм-странице актриса и модель часто делилась архивными кадрами с различных съемок. Зато в твиттере Памела часто показывала свою гражданскую позицию. В частности, поддерживала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и боролась за права животных.

Реакция пользователей

Поклонники написали свою реакцию на заявление Памелы Андерсон в комментариях: