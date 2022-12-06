Не стал героем и не убил ни одного врага, – Сашко Положинский удивил заявлением о службе в ВСУ

50-летний Сашко Положинский один из первых в шоу-бизе вступил в ряды ВСУ. Он служит стрелком 47-го отдельного батальона, но героем себя не считает.

Еще до полномасштабного вторжения России Александр Положинский подписал контракт с ВСУ, так что День Вооруженных Сил Украины – это и его праздник. Однако он больше благодарит собратьев, чем принимает поздравления.

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Положинский неожиданно высказался о службе в ВСУ

Уже больше полугода я в ВСУ. Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное чувство – быть частью славной семьи крутых девушек и парней. С праздником всех, кто в ВСУ, и всех, кто любит ВСУ! Будьмо,

– написал Сашко Положинский.

"На фото я не слишком бравый вояка, но это реально фото с нашей боевой позиции", – добавил музыкант в подписи.

Александр Положинский на боевой позиции / Фото с его инстаграма

В июне Сашко Положинский 10 дней был на передовой. Боевое крещение он там не прошел, ведь стрелять ни разу не приходилось, но имел "крещение обстрелами" – по его батальону прилетало из минометов, танков. На фронте даже сгорело авто со всеми их вещами.

Музыкант много учится и не скрывает, что не рвется в бой с оккупантами. "Будет соответствующий приказ – пойду в бой. А пока, согласно приказу, стараюсь стать лучше, чтобы спокойнее и увереннее чувствовать себя в бою", – говорит Положинский.