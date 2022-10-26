Первая леди Украины Елена Зеленская недавно учредила Фонд. Супруга президента продвигает свои идеи в массы и просит бизнес приобщиться к ее инициативам.

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Елена Зеленская о преступлениях России

Меня часто спрашивают, что страшнее всего я видела в Украине во время развязанной Россией войны. И мой ответ, самое страшное – каждый день,

– начала свое обращение первая леди.

"Когда российская ракета убивает семью с детьми в Днепре и на обломках дома плачет старый пес. Когда другая ракета убивает детского врача-гематолога, оставляя сиротой ее сына. Когда дрон-камикадзе убивает молодую семью на шестом месяце беременности. Когда мальчика извлекают из-под завалов дома в Николаеве, но, несмотря на усилия врачей, он живет всего несколько часов. Я хочу, чтобы мир увидел, какие темные времена переживает европейская страна в 21 веке из-за агрессии соседней страны. Как Россия разрушает судьбы и все, к чему может дотянуться", – рассказала Елена Зеленская о преступлениях страны-агрессора.

В ролике также сообщают, что российские обстрелы разрушили около 300 учебных заведений и 140 медицинских заведений, а повреждены тысячи построек.

Но с первого дня мы не просто переживаем эту войну, мы действуем. Наши больницы бомбили, а мы вывозили детей в безопасные страны. Наши взрослые и дети теряют свои конечности, но мы находим для них лучшее протезирование за границей. Но война добавляет каждый день новых квестов. Поэтому я создала собственный Фонд,

– поделилась Зеленская.

Первая леди призвала всех людей, оказывающих влияние, присоединиться к собранию в ее Фонде, чтобы восстанавливать страну.

Елена Зеленская о Фонде и самом страшном в войне: видео

Что известно о Фонде Зеленского

Первая леди презентовала свой благотворительный Фонд 23 сентября в Нью-Йорке. Она рассказала, что, прежде всего, этот проект о людях и ради людей. Он имеет три направления:

гуманитарная помощь – каждый может обратиться и получить ее;

качественная и доступная медицина – для физического и ментального здоровья;

образование – для развития молодежи.

О своем Фонде Елена Зеленская рассказывает на различных мероприятиях, выступлениях и разговорах с первыми леди стран.