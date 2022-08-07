Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк продолжает службу на фронте в батальоне "София". Он вышел на связь и опубликовал новое фото в инстаграме.

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Андрей Хливнюк показал новое фото с фронта

Исполнитель поделился фотографией, на которой лежит в окопе и показывает жест peace.



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

В комментариях фаны делятся впечатлениями от снимка:

"Напугал этой фотографией";

"Это похоже на постер для нового альбома группы "Бумбокс". Берегитесь";

"Дай Господь вам сил";

"Спасибо тебе. За смелость, творчество и дух";

"Спасибо, что защищаете. Берегите себя";

"Возвращайтесь живым";

"Была влюблена в песни! Теперь еще и в самого Андрея! Берегите себя";

"Спасибо за смелость. За каждый новый день".

Напомним, недавно Андрей Хливнюк показывал, как возвращался из боевой задачи с собратьями. "Это наш второй боевой вылет. Вчера, к сожалению, мы встретили на позиции нашу арту. Никому не хочется оказаться рядом с прилетами назад, когда тебе посреди поля нужно встречать крыло".

Стихотворение-обращение к украинцам

Андрей Хливнюк в инстаграм-сториз также опубликовал свое новое стихотворение. В нем он обратился к украинцам.

Тим, хто не спить під прильотами

Чорне носить не бажано,

Плакатись і вбиватися

Теж недоречно, але, ви

Всі, якщо не згуртуєтесь,

На своїх фронтах не натиснете,

Неню поглине пліснява,

Забракне навіть кисню вам,

Зґвалтовані і розчавлені,

Сусідами нещодавніми,

Вкотре десь переселені,

Довіку вже не веселими,

Прошу, прийміть реальність цю,

Справу ми маєм з гадами,

Не толеруйте зрадників,

Або готуйте задниці