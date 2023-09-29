Коля Серга прожил в России несколько лет в детстве и еще несколько лет в сознательном возрасте. Сейчас он не поддерживает связь ни с кем в стране-террористке, кроме одного человека.

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С кем общается Коля Серга

Музыкант не назвал имени этого человека, но заметил, что это путешественник. По его словам, мужчина много помог Украине.

У меня есть только один человек из России. Это путешественник. Я не буду говорить, как его зовут, это может быть опасно для него. С самого начала полномасштабной войны он уехал, получил паспорт другого государства, у него была такая возможность. Он помогал нам, рискуя своей жизнью,

– рассказал Коля Серга.

Певец рассказал, что когда его товарищ еще был в России, то перепрошивал дроны на российские номера телефонов, которые постоянно то выбрасывал, то покупал новые.

"Там мега-шпионскую операцию провернул. После этого еще генератор покупал, передавал из Европы для полевого госпиталя. Я с ним поддерживаю связи, общаюсь. Несмотря на то, что он делает, работает и все, что угодно готов делать, у него есть чувство вины за то, частью какой страны он является этнически. Он пишет только все ли хорошо, живы ли, чем могу помочь. Это мощный человек, очень сознательный", – считает Коля Серга.

Интервью с Колей Сергой: смотрите видео онлайн

У Коли Серги также остались родственники в России – это семья его тети, маминой сестры. Но с ними артист не поддерживает связь, ведь они поддерживают войну. Потому, по словам музыканта, родных людей в России у него больше нет.

Заметим, у Андрея Хливнюка также остался один "хороший россиянин", с которым музыкант поддерживает связь. Это рэпер Noize MC (Иван Алексеев). По словам лидера "Бумбокса", он оказался "трезвым мужчиной", который сразу решил собирать средства на помощь стране.