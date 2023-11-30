Саша Бо тронула милыми кадрами с новорожденной дочерью
30 ноября 2023, 22:46Читати новину українською
Источник:Саша Бо
Блогерша и звездная мамочка Саша Бо показала новые кадры с дочерью. Милый ролик взволновал сеть.
Блогерша Саша Бо продолжает радовать поклонников кадрами с новорожденной дочерью. Новым видео она поделилась на личной странице.
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Саша Бо с дочерью
В ролике Саша Бо и ее дочь Вера позируют в одежде одинакового коричневого цвета. Звездная мамочка показала, как кормит кроху грудью, укачивает ее и одевает на прогулку.
Моя сказочная девочка,
– подписала видео блоггер.
Саша Бо показала дочь: видео
Поклонников тронуло новое видео с девочкой. Они оставляют множество комплиментов в комментариях.
- "Она как с другой планеты";
- "Я смотрю и не могу поверить, что человек рождается таким крошечным";
- "Саша, какая она нежная и маленькая. Видео в самое сердце. Желаю здоровья и любви. Словно куколка маленькая, слов не хватает";
- "Какая же она у вас крошечная!! Такая уж милая девочка";
- "Какая она крохотная";
- "Будет интересно наблюдать как из дюймовочки вырастет принцесса".
Саша Ведь стала мамой
- 21 ноября в 21:45 Саша Бо стала мамой в третий раз. На свет появилась ее дочь Вера.
- Блогерша рассказала, что на родах был и муж Платон, который всячески поддерживал и помогал. Тогда она впервые увидела слезы возлюбленного.
- Как рассказала Саша, на родах она надорвала себе спину и шею, потому что не могла контролировать свое тело. Но девочка родилась совершенно здоровой.