Саша Бо тронула милыми кадрами с новорожденной дочерью

30 ноября 2023, 22:46
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Саша Бо

Блогерша и звездная мамочка Саша Бо показала новые кадры с дочерью. Милый ролик взволновал сеть.

Блогерша Саша Бо продолжает радовать поклонников кадрами с новорожденной дочерью. Новым видео она поделилась на личной странице.

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Саша Бо с дочерью

В ролике Саша Бо и ее дочь Вера позируют в одежде одинакового коричневого цвета. Звездная мамочка показала, как кормит кроху грудью, укачивает ее и одевает на прогулку.

Моя сказочная девочка,
– подписала видео блоггер.

Саша Бо показала дочь: видео

Поклонников тронуло новое видео с девочкой. Они оставляют множество комплиментов в комментариях.

  • "Она как с другой планеты";
  • "Я смотрю и не могу поверить, что человек рождается таким крошечным";
  • "Саша, какая она нежная и маленькая. Видео в самое сердце. Желаю здоровья и любви. Словно куколка маленькая, слов не хватает";
  • "Какая же она у вас крошечная!! Такая уж милая девочка";
  • "Какая она крохотная";
  • "Будет интересно наблюдать как из дюймовочки вырастет принцесса".

Саша Ведь стала мамой

  • 21 ноября в 21:45 Саша Бо стала мамой в третий раз. На свет появилась ее дочь Вера.
  • Блогерша рассказала, что на родах был и муж Платон, который всячески поддерживал и помогал. Тогда она впервые увидела слезы возлюбленного.
  • Как рассказала Саша, на родах она надорвала себе спину и шею, потому что не могла контролировать свое тело. Но девочка родилась совершенно здоровой.
Автор: Марія Касій