Украинская спортсменка Лилия Подкопаева обнародовала новые фото на личной странице. Это сообщение она посвятила старшему сыну Вадиму, который на днях отпраздновал день рождения.
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Лилия Подкопаева показала сына
Вадиму Нагорному 27 ноября исполнилось 18 лет. По этому случаю звездная мать трогательно его поздравила и похвалила за успехи в учебе.
Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени – секундой, минутой, часом, днем и месяцем. Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты откроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил – ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом!
– похвасталась Лилия Подкопаева.
Чемпионка призналась, что очень гордится сыном и напомнила ему, что все только начинается. По случаю праздника Лилия показала редкие фото с Вадимом – свежие и с домашнего архива.
Лилия Подкопаева с сыном / Фото из инстаграма Лилии Подкопаевой
Сын Лилии Подкопаевой в детстве / Фото из инстаграма Лилии Подкопаевой
Лилия Подкопаева – украинская звезда, усыновившая ребенка
- Украинская гимнастка сейчас воспитывает троих детей. В браке с бизнесменом в 2006 году Лилия Подкопаева решилась на усыновление – в одном из донецких детдомов она встретила мальчика Вадима. Эта новость громко прогремела на всю страну, так как сейчас обсуждают усыновление сына Мирошниченко.
- В конце 2006 года Лилия Подкопаева стала мамой дочери Каролины, а также воспитывает младшую Эвелину (она появилась на свет в браке с бизнесменом Игорем Дубинским).