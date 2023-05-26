Любого могу опустить на землю, – Димопулос вспомнила, как поскандалила с россиянином за границей

Украинская певица Санта Димопулос поделилась, что россияне за границей ее не раздражают. Но вспомнила жесткую перепалку, произошедшую однажды.

Певица Санта Димопулос во время полномасштабной войны живет за границей. На днях она ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз.

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Санта Димопулос поскандалила с россиянином

Фаны поинтересовались, не раздражают ли ее россияне за границей. Санта ответила, что нет, но вспомнила неприятную ситуацию.

Просто так не раздражают. Но не так давно вступила в жесткую перепалку с другом в Монако. Сидели в одной компании, уже потом поняла, кто это. Но для меня не важно. Я любого могу опустить на землю: спокойно, размеренно и по фактам,

– поделилась Димопулос.

"Где бы я ни была, я помню, что я украинка и что происходит в моей стране", – отметила она.



Санта Димопулос / Фото с инстаграм-сториз

Как звезды реагируют на поклонников войны за границей