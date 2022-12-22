Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о неприятном инциденте, случившемся с ней за границей. Она в инстаграм-сториз опубликовала историю о "неадеквате редкой козы, потому что отказалась говорить на языке валенков".

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Оля Цыбульская натолкнулась на неадекватную продавщицу

Артистка рассказала, что подошла с сыном Нестором к магазину, где продают вкусные булки, которые пекутся над огнем. Женщина, которая отпускала звезду, якобы пыталась обмануть ее, дав меньше.

"Купили у нормального человека. Перед этим зашли к женщине, я говорю по-английски: "Добрый день. Можно, пожалуйста, две булки без ничего". И она рассчитывает меня и берет деньги как за три. Я говорю: "Извините, вы мне дали сдачу, вроде я купила три, а я купила две", – рассказала Цыбульская.

С этого момента продавщица начала вести себя агрессивно и требовать от Оли говорить по-русски.

И она мне начинает: "Я тебя не поняла, ты говоришь по-русски?". Я говорю – нет. А она мне: "А откуда ты?" Говорю, что из Украины. "Если ты из Украины, ты обязана говорить по-русски", – агрессивно. Я говорю – нет мадам, стоп, потому что я сейчас поставлю на место. В результате я забрала сдачу и послала ее на*уй,

– сказала Цыбульская.

Цыбульская об инциденте за границей: видео

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