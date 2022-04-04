По словам Даниэля, он ушел в военкомат сразу после российского вторжения. Он сказал, что служил в Бейруте и имеет медицинское образование, потому на него может рассчитывать украинская армия.

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"Мне сказали, что я буду полезен как врач. Так случилось, что я не попал в территориальную оборону, а в Нацгвардию. На передовую я еду с разведкой, и я ни капли не жалею. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы делаем то, чтобы страна могла дышать в будущем", – говорит 38-летний Салем.

В сети он признавался, что воевать действительно страшно. Даниэль не хочет лукавить, что все легко и просто, потому что не хочет показывать украинцам искаженную картинку борьбы. Но он считает страх хорошей вещью, ведь он мобилизует людей и напоминает о важном.

Относительно его родных, они не отказывали его от фронта, ведь понимали, что Салем без сомнения отправится на войну. Ему важнее слышать от родных слова поддержки, чем "отговорки". Однако однажды был случай, когда он хотел прощаться с родными, потому что попал в сложную ситуацию.

Когда пристреливался танк, мы были под одним объектом. И нам повезло, что мы успели вовремя выйти из засады, сесть в машину, в которую уже попал осколок. Я уже зашел в инстаграмм, записать какое-нибудь прощание и сказать, чтобы всех люблю, чтобы это потом увидела моя дочь. Вокруг нас все горело, оно не останавливалось,

– поделился историей Салем, которая, к счастью, завершилась хорошо.