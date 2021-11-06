Санта Димопулос прогулялась по осеннему Нью-Йорку с мужем: фото
Источник:инстаграм Санты Димопулос
В США победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос полетела с мужем Игорем Кучеренко. Он примет участие в Нью-Йоркском марафоне. В разгар подготовки к забегу супруги прогулялись по осеннему городу. Как это было, смотрите фото дальше.
Жена бизнесмена Санта Димопулос любит устраивать отпуск на самых дорогих курортах мира. После уик-энда во Франции пара полетела в Нью-Йорк. Их путешествие приурочено к юбилейному марафону на 42 километра, к которому готовится Игорь Кучеренко. Однако влюбленные не упустили возможности прогуляться возле Центрального парка.
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Санта Димопулос гуляет по Нью-Йорку с мужем
Для выхода в США супруги выбрали стильные повседневные look. На Санте Димопулос трендовые брюки джогеры нежно-розового цвета, светлое худи, молочный пуховик и яркая шапка. Свой образ она дополнила пушистой сумкой и солнцезащитными очками с красными стеклами.
В то же время соучредитель сети фитнес-клубов Sport Life был одет в темные джинсы, длинную куртку цвета хаки и серую шапку. В таких аутфитах пара гуляла не только по улицам Нью-Йорка, но и заглянула в именитые музеи.
Санта Димопулос с мужем в Нью-Йорке / Фото из инстаграма
Санта Димопулос с мужем в Нью-Йорке / Фото из инстаграма
Санта Димопулос с мужем в Нью-Йорке / Фото из инстаграма
Напомним, почти все лето Санта Димопулос провела на вилле на Лазурном Берегу, но и осенью успела побывать за границей:
- в начале октября экс-участница группы "ВИА Гра" отдыхала в Лондоне, где демонстрировала эффектные образы от премиальных брендов;
- через несколько недель красавица полетела в Париж, где посещала музеи, выставки, театры и самые дорогие рестораны.