Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос полетела на отдых в Дубай. Знаменитость остановилась в роскошном 5-звездочном отеле, однако осталась недовольна сервисом. Она устроила скандал из-за отсутствия свободных лежаков на пляже.

На дорогой курорт звезда отправилась частным самолетом с мужем Игорем Кучеренко и годовалой дочкой Софией. Уже в первый день отдыха Санта Димопулос поскандалила с персоналом 5-звездочного отеля.

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Знаменитость пожаловалась на то, что 15 минут стояла с дочкой под палящим солнцем, ведь на пляже не было свободных лежаков.

Мы пришли на пляж. Свободных мест нет. Ждем уже 15 минут под палящим солнцем с ребенком. Вот такая ситуация в этом отеле. Не прикольно,

– рассказала Санта Димопулос.

По словам звезды, сначала персонал отказался искать для них три лежака. Проблему решили лишь после того, как она устроила скандал. Впоследствии даже менеджер поспешил извиниться перед гостями из Украины.

"Когда я включила с*ку – я это делаю редко, просто не люблю быть жертвой за свои деньги – они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и извинился. Тут дело в самом отношении! "Извините, у нас все занято" – не о сервисе в пятизвездочном отеле. Смогли же найти", – высказалась звезда.

Добавим, отдых в Дубае – это уже четвертый семейный отпуск победительницы "Танцев со звездами" за 2021 год.