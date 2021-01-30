Прыгнула с парашютом: Санта Димопулос показала экстремальные развлечения в Дубае – фото и видео
Певица, победительница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос отдыхает в ОАЭ. Девушка решилась прыгнуть с парашютом и поборола свой самый большой страх – высоту.
Источник: инстаграм Санты Димопулос
Санта Димопулос в зимнем отпуске не только нежится на солнышке, но и борется с собственными страхами. В частности, именно в Дубае она решила прыгнуть с парашютом и поделилась невероятными эмоциями.
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Санта Димопулос прыгнула с парашютом
Народная любимица уже поделилась эффектными кадрами с многотысячной аудиторией подписчиков на личной странице в инстаграме. Она показала, как летела вместе с инструктором над необычайно красивым видом современного города и Персидского залива.
На видео и фото видно, что Санта не скрывает эмоции, она боится и одновременно бесконечно счастлива, что решилась на такой экстремальный поступок.
"Эти ощущения невозможно описать! Одна из самых невероятных, фантастических и сумасшедших приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4 тысяч метров над красотами Дубая. Ступайте туда, где вам страшно, и освобождайте себя от пут, чтобы познавать мир, быть счастливыми и свободными", – написала в публикации Димопулос.
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