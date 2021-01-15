В саду чудес: Санта Димопулос поделилась невероятными фото с отдыха с детьми
Известная украинская певица Санта Димопулос отдыхает в Дубае. Она поделилась невероятными фотографиями, на которых позирует в Саду чудес с детьми – самом большом цветочном парке в мире.
Победительница "Танцев со звездами 2020" и бывшая солистка группы "ВИА гра" Санта Димопулос наслаждается теплом в Дубае, куда отправилась на отдых с мужем и детьми. Звезда опубликовала новую серию фото на странице в инстаграм.
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Новые фото Санты Димопулос
Певица позировала в Саду чудес – самом большом цветочном парке в мире. Она стояла на фоне арок в виде сердец с разноцветными цветами. На фотографиях она была одна, а также с дочерью и сыном.
Санта Димопулос предстала перед камерой в длинном сером платье на широких бретелях. Она удачно подчеркнула безупречную фигуру и стройность. Наряд звезда соединила с белыми кроссовками и дополнила образ солнцезащитными очками и сумочкой. Певица распустила длинные прямые волосы, а на лице сделала нежный макияж.
Сад чудес (Miracle Garden) – самый большой в мире цветочный парк. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса и включен во все туристические путеводители. Невозможно надышаться этой красотой,
– написала Санта Димопулос под серией волшебных фото.
Санта Димопулос на отдыхе / Фото из инстаграма Санты Димопулос
Санта Димопулос на отдыхе / Фото из инстаграма Санты Димопулос
Санта Димопулос на отдыхе / Фото из инстаграма Санты Димопулос
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