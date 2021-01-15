Известная украинская певица Санта Димопулос отдыхает в Дубае. Она поделилась невероятными фотографиями, на которых позирует в Саду чудес с детьми – самом большом цветочном парке в мире.

Победительница "Танцев со звездами 2020" и бывшая солистка группы "ВИА гра" Санта Димопулос наслаждается теплом в Дубае, куда отправилась на отдых с мужем и детьми. Звезда опубликовала новую серию фото на странице в инстаграм.

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Новые фото Санты Димопулос

Певица позировала в Саду чудес – самом большом цветочном парке в мире. Она стояла на фоне арок в виде сердец с разноцветными цветами. На фотографиях она была одна, а также с дочерью и сыном.

Санта Димопулос предстала перед камерой в длинном сером платье на широких бретелях. Она удачно подчеркнула безупречную фигуру и стройность. Наряд звезда соединила с белыми кроссовками и дополнила образ солнцезащитными очками и сумочкой. Певица распустила длинные прямые волосы, а на лице сделала нежный макияж.

Сад чудес (Miracle Garden) – самый большой в мире цветочный парк. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса и включен во все туристические путеводители. Невозможно надышаться этой красотой,

– написала Санта Димопулос под серией волшебных фото.



Санта Димопулос на отдыхе / Фото из инстаграма Санты Димопулос



Санта Димопулос на отдыхе / Фото из инстаграма Санты Димопулос



Санта Димопулос на отдыхе / Фото из инстаграма Санты Димопулос