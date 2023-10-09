"Превратили в гадюшник": Санта Димопулос показала дом, который незаконно отобрали у ее мамы

Певица Санта Димопулос рассказала грустную историю своей семьи. Оказывается, родной дядя артистки незаконно отобрал дом у ее мамы. Сейчас он стоит заброшенным.

Димопулос впервые за длительное время приехала, чтобы своими глазами увидеть дом ее детства. Он выглядит запущенным, а территория вокруг заросла.

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Дядя Димопулос отобрал дом у ее мамы

В детстве будущая певица любила проводить время у бабушки и дедушки в этом доме. Но после их смерти дом забрал дядя Санты. Теперь от него ничего не осталось.

После смерти бабушка завещала его своим детям – моей маме и ее брату. Он обманом, подделав ее подпись, продал дом. Его уже нет в живых. То, что сделали эти люди, видно на фото,

– сказала Димопулос.



Санта Димопулос показала дом бабушки и дедушки / Фото с ее инстаграм-сторис

Артистка вместе с мамой уже много лет пытается вернуть дом, однако суды продолжаются до сих пор.

"Мы в судах более 10 лет. Несмотря на то, что есть официальный документ о том, что подпись подделана, суд так и не вынес никакого решения. Почему? Ждут денег. А я принципиально их не дам, потому что дом по закону наш", – ответила Санта.

По ее словам, когда-то это было цветущее и волшебное место, но сейчас его превратили в "гадюшник".

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