"Превратили в гадюшник": Санта Димопулос показала дом, который незаконно отобрали у ее мамы
Источник:Санта Димопулос
Певица Санта Димопулос рассказала грустную историю своей семьи. Оказывается, родной дядя артистки незаконно отобрал дом у ее мамы. Сейчас он стоит заброшенным.
Димопулос впервые за длительное время приехала, чтобы своими глазами увидеть дом ее детства. Он выглядит запущенным, а территория вокруг заросла.
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Дядя Димопулос отобрал дом у ее мамы
В детстве будущая певица любила проводить время у бабушки и дедушки в этом доме. Но после их смерти дом забрал дядя Санты. Теперь от него ничего не осталось.
После смерти бабушка завещала его своим детям – моей маме и ее брату. Он обманом, подделав ее подпись, продал дом. Его уже нет в живых. То, что сделали эти люди, видно на фото,
– сказала Димопулос.
Санта Димопулос показала дом бабушки и дедушки / Фото с ее инстаграм-сторис
Артистка вместе с мамой уже много лет пытается вернуть дом, однако суды продолжаются до сих пор.
"Мы в судах более 10 лет. Несмотря на то, что есть официальный документ о том, что подпись подделана, суд так и не вынес никакого решения. Почему? Ждут денег. А я принципиально их не дам, потому что дом по закону наш", – ответила Санта.
По ее словам, когда-то это было цветущее и волшебное место, но сейчас его превратили в "гадюшник".
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