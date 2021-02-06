Популярный молдавский артист, успевший пленить сердца украинских слушателей, Дан Балан празднует день рождения. В субботу, 6 февраля, музыканту исполняется 42 года. По этому случаю журналисты Showbiz 24 подготовили для вас подборку самых популярных хитов певца.

Источник: 24 канал

Харизматичный и стильный певец стал любимцем многих украинских женщин. Каждая фотосессия, выступление или премьера песни активно обсуждаются в сети. В день рождения к артисту приковано особое внимание, он получает в свой адрес много приятных слов. Редакция Showbiz 24 также не забыла о знаковом дне в жизни Дана Балана и вспомнила его треки, которые уже успели полюбить поклонники из Украины.

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За время тренерства на "Голосе страны" Дан Балан познакомился со многими талантливыми исполнителями. В частности, он записал совместные песни с победительницей 9 сезона – Оксаной Мухой и финалисткой 10 сезона – Индирой Едильбаевой. Яркие клипы на эти и другие композиции народного любимца – смотрите далее.

Самые популярные треки Дана Балана

Дан Балан – Allegro Ventigo: смотрите видео онлайн

Дан Балан – Numa Numa 2: смотрите видео онлайн

Дан Балан – "Лишь до утра": смотрите видео онлайн

Дан Балан и Оксана Муха – "Все пробачати": смотрите видео онлайн

Дан Балан – "Люби": смотрите видео онлайн

Дан Балан – Funny Love: смотрите видео онлайн

Дан Балан – Lendo Calendo: смотрите видео онлайн

Дан Балан – Freedom: смотрите видео онлайн

Дан Балан & INDI – "Дышат о любви": смотрите видео онлайн