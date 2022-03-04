Последние девять дней Катя Осадчая как никогда активна в инстаграме. Ее сторис переполнены просьбами о помощи. Однако немало щемящих запросов поступает ведущей в директ – пишут матери, которые потеряли своих детей. Она создала телеграм-канал, чтобы к поискам приобщалась вся Украина.
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Катя Осадчая помогает родителям находить потерянных детей
Сегодня я начала получать сообщения, и этих сообщений становится все больше, что теряются дети, находятся дети,
– призналась Катя Осадчая.
"Я решила сделать чат в телеграмме, где мы попытаемся оперативно предоставлять информацию о детях, которых нашли, или потерявшихся детях, с фотографиями, с контактами людей, которые рядом", – сообщила телезвезда.
Напомним, ведущая не понаслышке знает, как тяжело дети переживают войну. Ее 5-летний сын Иван, например, стал рисовать только чёрные квадраты.
Полный текст публикации Кати Осадчей:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!