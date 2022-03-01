Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в загородном комплексе под Киевом, который российские войска штурмуют уже шестой день подряд. Однако убегать из столицы ведущие не хотят, они остаются дома. С ними двое сыновей – 5-летний Иван и полугодовалый Даниил. Если младший ничего не понимает, то старший уже знает, что такое война.
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Как война повлияла на сына Кати Осадчей
Очевидно, телезвезда развлекает Ивана раскрасками. Однако из десятка ярких фломастеров мальчик выбирает только черный. Им он рисует квадраты и цифры.
Иван рисует последние дни такие картины,
– написала Катя Осадчая с эмоджи, которое заливается слезами.
Сын Кати Осадчей рисует черные квадраты / Фото из инстаграмма ведущей
Кстати, MamaRika на протяжении последних пяти дней тоже оставалась в частном доме вблизи столицы с маленьким сыном Давидом. Однако рискнула уехать в Одессу, на родину мужа, ведь к ним очень доносились взрывы из Гостомельского аэропорта.
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