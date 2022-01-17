"Самая красивая пара шоу-бизнеса": Дорофеева и Дантес покорили романтичным селфи из Мексики

Две недели Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхают в Мексике. Они успели побывать в райских локациях и сделать десятки совместных фото. Однако сеть очаровало их селфи на побережье.

Звездные супруги сфотографировались на пустом пляже и сорвали куш лайков – почти 60 тысяч! В кадре они романтично держались за руки. Надя Дорофеева позировала в белой рубашке, спущенных штанах и сиреневом купальнике со смелым декольте. Ее образ довершила розовая кепка с мишкой.

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Дантес предстал в серо-синей рубашке и со спутанными волосами. Это селфи навеяло ему слова из песни Владимира Маркина "Я готов целовать песок", которая стала хитом в начале 90-х.

Я готов целовать песок которым ты ходила. Но там водоросли, поэтому пока не буду,

– остроумно подписал Владимир Дантес.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Мексике / Фото из инстаграма певца

Реакция сети на селфи Дорофеевой и Дантеса

Новое фото артистов из Мексики покорило фолловеров. Одни назвали их самой красивой парой украинского шоу-биза, другие же предположили, какими красивыми у них будут дети.

"Самая красивая пара украинского шоу-бизнеса";

"Ну какие же красивые у этих людей будут дети";

"Замечательные. Если бы у любви была физическая форма, то она выглядела бы, как вы";

"Гармоничная пара";

"Какие милые, глаз не отвести";

"Если ваши отношения не похожи на эти, то даже не пытайтесь их заводить".