Бывший одноклассник Чарльза III вспомнил, как над будущим королем издевались в школе

Король Чарльз в 1960-х учился в шотландской государственной школе. Его бывший одноклассник вспомнил трудные времена, которые тогда пережил будущий монарх.

Одноклассник Джонни Стонборо рассказал о фактах издевательств. По его мнению, именно это в результате сделало Чарльза более "добрым" монархом.

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Принца Чарльза отправили в государственную школу Гордонстоуна, но там он испытал многие издевательства. Стонборо предполагает, что из-за этого сам Чарльз своих сыновей Уильяма и Гарри не пустил на обучение в эту школу, они посещали Итон.

Бывший одноклассник Чарльза рассказал, что тот в школе был застенчивым, и, к сожалению, стал не единственным ребенком, над которым издевались старшеклассники.

Впервые я увидел издевательство над ним, когда играл в регби. Старшие школьники решили, что это смешно, дергать его за уши, бить кулаками. Но Чарльз никогда не говорил ни слова. Он просто смирился с этим, не жаловался,

– говорит Джонни Стонборо.

Школа Гордонстоун расположена на крайнем севере Шотландии в Морей-Ферт, к востоку от горного города Инвернесс. Там было холодно, однако учащихся заставляли выходить на утренние пробежки без рубашки, независимо от погоды.

Господин Стонборо отметил, что подружиться с будущим королем было трудно, поскольку тех, кто пытался заговорить с ним, начинали дразнить.

Несмотря на это, по словам одноклассника, Чарльз был способен и, возможно, счастлив именно на уроках.



Чарльз в школьном возрасте / Фото с сайта королевской семьи

Интересно, что бабушка короля выступала за то, чтобы его отправили в Итон, а не в Гордонстоун. Она говорила своей дочери Елизавете II, что ее сын будет "одиноким на крайнем севере". Однако отец Чарльза принц Филипп считал, что именно эта школа способна вырастить из мальчика мужа.

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Когда Чарльз говорил, что школа научила его принимать вызовы и проявлять инициативу. В интервью 1975 года он сказал, что "рад", что посещал Гордонстоун, и что "строгость этого места сильно преувеличена". Кроме того, он признавался, что школа ему не нравилась.

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С 7 лет сын королевы Елизаветы – принц Чарльз – учился в школах Лондона. Когда ему исполнилось 13 лет, отец увез Чарльза в международную школу-интернат Гордонстоун в Шотландии. Там юноше пришлось закалять не только разум, но и характер. Ведь в этой школе авторитет определяли благодаря характеру и успехам в учебе, а не титулу.

Впоследствии отец отправил Чарльза на полгода на обучение в Австралию. Там принцу пришлось тренировать свою выносливость. Он мог идти в поход под солнцем на три дня, ночевать в спальных мешках посреди дикой природы, рубить дрова, кормить свиней и собирать мусор.

К слову, 74-летний Чарльз ІІІ стал старейшим монархом в истории Великобритании. Однако в его жизнеописании есть немало интересных и неожиданных фактов. Что известно о короле – читайте в нашей статье.