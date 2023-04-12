В Великобритании королевский эксперт и писатель Роберт Джобсон опубликовал книгу "Наш Король" (Our King) о Чарльзе III. В ней описан последний день королевы Елизаветы II.

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Как Чарльз III провел последние часы жизни матери

По рассказу биографа Чарльз III прибыл в Шотландию 8 сентября – в день смерти королевы. Он был у матери в Балморале несколько часов, а впоследствии врачи сообщили, что причин для волнения нет.

Чарльз III решил вернуться в свой замок Биркхолл и пойти в лес – в природе он пытался найти утешение и успокоение.

Когда жизнь королевы угасала, ее наследник искал грибы. Что еще важнее, он черпал утешение и силу деревьев, запаха земли и журчания реки Муик,

– сообщил королевский эксперт.

Во время прогулки в лесу Чарльзу III сообщили, что состояние монархини ухудшилось. Его срочно доставили к матери, где находились врачи и принцесса Анна. Королева отошла в 15:10 по лондонскому времени.



Чарльз III с Елизаветой II / Фото с инстаграма королевской семьи

Смерть Елизаветы II: коротко