В Великобритании королевский эксперт и писатель Роберт Джобсон опубликовал книгу "Наш Король" (Our King) о Чарльзе III. В ней описан последний день королевы Елизаветы II.
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Как Чарльз III провел последние часы жизни матери
По рассказу биографа Чарльз III прибыл в Шотландию 8 сентября – в день смерти королевы. Он был у матери в Балморале несколько часов, а впоследствии врачи сообщили, что причин для волнения нет.
Чарльз III решил вернуться в свой замок Биркхолл и пойти в лес – в природе он пытался найти утешение и успокоение.
Когда жизнь королевы угасала, ее наследник искал грибы. Что еще важнее, он черпал утешение и силу деревьев, запаха земли и журчания реки Муик,
– сообщил королевский эксперт.
Во время прогулки в лесу Чарльзу III сообщили, что состояние монархини ухудшилось. Его срочно доставили к матери, где находились врачи и принцесса Анна. Королева отошла в 15:10 по лондонскому времени.
Чарльз III с Елизаветой II / Фото с инстаграма королевской семьи
Смерть Елизаветы II: коротко
- Слухи об ухудшении здоровья королевы распространялись еще задолго до ее смерти. Но 8 сентября официально стало известно, что Ее Величество ушло в засветы. В то время она находилась в замке Балморал, Шотландия. Правление перешло к Чарльзу III, коронация которого состоится 6 мая.
- Похороны королевы состоялся 19 сентября в Лондоне. Ее похоронили в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия рядом с мужем и его папой, матерью и сестрой.
- Через три недели после потери официально стала известна причина смерти: Елизавета II умерла "от старости". Свидетельство о смерти подписала принцесса Анна.