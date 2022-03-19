Рыбак и Тригубенко из "Холостячки" волонтерят: как экс-поклонники Мишиной помогают ВСУ

Финалисты "Холостячки", сражавшиеся за Ксению Мишину, используют свою медийность с пользой. Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко объединились и закупают тепловизоры для ВСУ.

Ребята не стали брать в руки оружие и вступать в ряды терробороны, они помогают в тылу. У Рыбака – 205 тысяч фолловеров в инстаграме, у Тригубенко – 161 тысяча, поэтому свою популярность они направили в пользу Вооруженных сил Украины.

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Мужчины собирают деньги и закупают для военных дорогостоящее оборудование, в том числе тепловизоры. Первую партию уже отправили на фронт, на очереди вторая, которую Андрею и Алексею удалось найти в Европе.

Первая партия тепловизоров уже отправляется к ребятам на передовую! Все отправляем сразу в части, без посредников и складов,

– рассказали финалисты "Холостячки".

Рыбак и Тригубенко из "Холостячки" волонтерят: фото и видео

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Как участники "Холостячки" помогают в войну

Победитель второго сезона "Холостячки" Андрей Задворный , в которого влюбилась Злата Огневич, пошел в добровольцы и волонтерит благодаря инстаграму – собирает помощь для военного госпиталя и института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

, в которого влюбилась Злата Огневич, пошел в добровольцы и волонтерит благодаря инстаграму – собирает помощь для военного госпиталя и института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Илья Рыбальченко из первой "Холостячки" тоже вступил в терроборону и даже попал под обстрелы на второй день службы. К счастью, в него не попали.

из первой "Холостячки" тоже вступил в терроборону и даже попал под обстрелы на второй день службы. К счастью, в него не попали. Любимец телезрительниц и друг Златы Огневич Максим Тарапата тоже в рядах территориальной обороны Киева.

Полный текст публикации Андрея Рыбака:

Первая партия тепловизоров уже отправляется к ребятам на передовую! Все отправляем сразу в части, без посредников и складов, где груз может лежать неделями в ожидании распределения!

Теперь уже есть новая партия в Европе! Осталось только собрать деньги! Нужно около 40 тысяч долларов! Сумма большая, но вместе мы справимся! Каждый может быть полезен! Любой вклад важен! Если нет возможности отправить деньги, делайте репост!

Вся отчетность будет здесь! Мы лично отвечаем за сбор!