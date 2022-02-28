Известные люди также активно приобщаются к защите Украины. Многие звезды уже стали в ряды территориальной обороны родных городов, чтобы не дать врагу никаких шансов захватить их.

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Максим Тарапата присоединился к теробороне

Два дня назад Тарапата вступил в ряды территориальной обороны Киева. За то время, которое он провел в тылу, сделал все, что мог. Мужчина не хочет, чтобы Киев и Украина превратились в цивилизационный вакуум на годы: "Не хочу жить с мыслью, что я мог этому помешать, но не принял необходимых мер".

Максим призвал мужчин сделать так, чтобы женщинам и детям, которые сейчас уезжают из страны, было куда возвращаться. Также он дал несколько советов для тех, кто хочет вступить в ряды территориальной обороны:

Обратитесь в местный центр территориальной обороны. В Киеве позвонить по номерам телефонов, что на фото. Телефон всеукраинской горячей линии – 0800507028. В столице сейчас не везде принимают, нужно найти районы, где есть недобор. Нужно создать резерв.

Номера подразделений теробороны Киева / Фото из инстаграма Тарапаты

По возможности купить необходимые вещи: термобелье, экипировку, дождевик, теплую одежду, наколенники, тактические очки, рюкзак, балаклаву, перчатки, ботинки, нож, фонарик, аптечку. Все остальное будут выдавать по необходимости.

Я всегда знал и верил, что у нас лучшая страна. В последние дни я в этом убедился еще больше. Мы знаем, что защищаем наше будущее. Поэтому мы точно победим. Слава Украине!

– написал Тарапата.

Максим Тарапата присоединился к рядам теробороны / Фото из инстаграма мужчины

Отметим, за 4 дня войны многие знаменитости встали на защиту родного государства. Музыканты, актеры, режиссеры и многие другие теперь с оружием в руках. Кто среди звезд присоединился к рядам ВСУ и теробороны – узнавайте по ссылке.

Текст публикации Максима Тарапаты:

Вчера я вступил в ряды территориальной обороны Киева. За это время, что я был в тылу, я сделал, что мог. Но сейчас надо больше!

Не хочу, чтобы Киев и Украина превратились в цивилизационный вакуум на годы. Не хочу жить с мыслью, что я мог этому помешать, но не предпринял необходимых действий.

Каждый мужчина принимает решение сам. Многие заняты тем, что вывозят женщин и детей в безопасное место. Это важно и нужно. Но помните – нам также нужно обеспечить, чтобы нашим женщинам и детям было куда возвращаться! Это наш долг. Пока в ожидании дальнейших указаний, кратко о том, как поступить и некоторые рекомендации:

Обратитесь в местный центр территориальной обороны. В Киеве позвонить по номерам телефонов, что на фото. Телефон всеукраинской горячей линии – 0800507028. В столице сейчас не везде принимают, нужно найти районы, где есть недобор. Нужно создать резерв. По возможности купить необходимые вещи: термобелье, экипировку, дождевик, теплую одежду, наколенники, тактические очки, рюкзак, балаклаву, перчатки, ботинки, нож, фонарик, аптечку. Все остальное будут выдавать по необходимости.

Я всегда знал и верил, что у нас лучшая страна. В последние дни я в этом убедился еще больше. Мы знаем, что защищаем наше будущее. Поэтому мы точно победим. Слава Украине!

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