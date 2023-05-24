Сегодня мне 50, – Руслана показалась на видео в день рождения и обратилась к фанам
Источник:Руслана Лыжичко
Украинская певица Руслана сегодня отмечает день рождения. Она поделилась мыслями и анонсировала новую песню.
Победительница Евровидения-2004 и украинская певица Руслана Лыжичко 24 мая отмечает день рождения. Сегодня ей исполнилось 50 лет.
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Руслане сегодня 50
Певица поделилась видео, в котором обратилась к поклонникам. Она призналась, что чувствует силу, вдохновение и драйв. Руслана не чувствует себя на свой век и полна энергии.
Сегодня – 24 мая 2023 года. И сегодня мой День Рождения… Мне 50! Но… я чувствую, что я еще не расправила плечи. Еще ничего не начиналось. Все впереди! Спасибо всем вам! Вы даете мне силы извлекать драйв истинной украинской музыки! Вы – мое вдохновение! И все, что я делаю – это для вас!
– поделилась артистка.
В день рождения звезда анонсировала новую песню "Лірниця". Она опубликовала краткий отрывок.
Также Руслана предложила поздравить ее с днем рождения донатом. Она планирует закупку 50 дронов с фондом Dignitas Fund. Если хотите присоединиться – номер карты: 5375 4112 0603 8973, а также переходите по ссылке.
- Заметим, накануне Евровидения произошел скандал из-за приглашения для Русланы. Сеть взбудоражил факт, что первую победительницу конкурса от Украины не пригласили выступить в этом году. Украинские организаторы уверяли, что звезда примет участие в шоу, в то время как команда артистки это опровергала.
- Руслана таки появилась в Евровидении : ее показали в предварительно записанном выступлении Появление звезды символизировало объединение Киева и Ливерпуля. Несмотря на столь короткий отрывок, певица не обиделась – считает, что каждая площадка важна.