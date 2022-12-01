Руслан Квинта сравнил себя с Софией Ротару и объяснил ее молчание о войне

Композитора Руслана Квинту с Софией Ротару связывает давняя дружба. Она единственная артистка, поздравившая его с 50-летием в июле. Так что продюсер говорит, что экс-гастролерша молчит и не раскаивается, потому что скромная и не любит пиариться. За нее якобы говорят песни.

Более того, Руслан Квинта считает, что они с Софией Ротару очень похожи, потому что им обоим безразлично, говорят о них или нет, популярность – это не смысл их жизни. По мнению композитора, именно поэтому народная не соглашается на интервью, не комментирует вторжение и не оправдывает свои заработки в России. Любой ее комментарий однозначно разлетелся бы по сети, а показухи она якобы не любит.

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Руслан Квинта прокомментировал молчание Софии Ротару

София Михайловна очень скромный человек, такой, как и я. Она не любит давать интервью, не любит сниматься в программах. Мы похожи… Ее непубличность… А что она должна говорить? Она говорит музыкой и песнями, как и я,

– подчеркнул Руслан Квинта.

Бывший музыкальный продюсер Нацотборов Евровидения напомнил, что удалился и из фейсбука, и из инстаграма, ведь не терпит хайпа и пиара. Ему более резонно вкладывать свою энергию в творчество.

"Я вообще не люблю этого всего показушного. И до войны я жил в своем творческом мире. Есть люди, которые себя распыляют на разные пиар-истории, хайп на этом ловят, хейтят и так далее. А я свою энергию разбрасывать не хочу. София Михайловна такая же", – добавил Руслан Квинта.

Руслан Квинта и София Ротару / Фото из социальных сетей

Напомним, ранее Иво Бобул объяснял, почему София Ротару молчит о войне. Он считает, что экс-гастролерша – артистка такого ранга, что ей достаточно просто быть в Украине. "Одного присутствия достаточно, зачем говорить?" – говорил певец.

Ротару, похоже, действительно в Украине. Распространялись слухи, что она рванула в Штаты, но в свой юбилей, 7 августа, сфотографировалась на пороге дома в родном селе Маршинцы Черновицкой области, а в годовщину смерти мужа Анатолия Евдокименко пришла на его могилу на Байковом кладбище.

Руслан Квинта – автор почти двух десятков хитов Софии Ротару: "Небо – это я", "Белая зима", "Осенние цветы", а ее "Одну калину", которую все считают народной, он написал в соавторстве с поэтом Виталием Куровским. Этот хит родился после того, как она сказала: "Хочу такую песню, как "Червона рута". "Одна калина" – это и есть первый масштабный успех композитора.