Рози Хантингтон-Уайтли рассекретила пол и имя второго ребенка: трогательный снимок

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли подтвердила новость о том, что стала мамой во второй раз. Также она призналась, что родила дочь и назвала ее Изабеллой.

О пополнении в семье супермодели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стейтема сообщали только в прессе. Но на днях знаменитости подтвердили новость.

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Рози Хантингтон-Уайтли родила дочку

Супермодель опубликовала трогательный снимок. Она сфотографировала колыбель-корзину в молочных цветах, в которой спала дочь. На фото лишь заметна ее маленькая рука.

Рози Хантингтон-Уайтли подтвердила, что стала мамой 2 февраля. Также она рассекретила имя крохи – дочь назвали Изабеллой Джеймс Стейтем.



Рози подтвердила, что стала мамой / Фото из инстаграма модели

Рози и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз

В середине августа Рози Хантингтон-Уайтли сообщила, что беременна во второй раз. Она опубликовала миловидное фото, где позировала в обтягивающем молочном платье. Уже тогда звезда засветила беременный животик.

Знаменитости не делились деталями пополнения в семье. Но перед родами модель показала фотографию, с которой стало понятно, что совсем скоро Рози снова станет мамой. Радостную весть сначала сообщили в СМИ.

Напомним, что Рози Хантингтон-Уайтли воспитывает сына Джека Оскара Стейтема, который появился на свет в июле 2017 года. Звездная пара помолвлена, однако с браком они не спешат.