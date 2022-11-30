Рождественские праздники – сказочное время для каждого. Улицы городов украшают новогодними огоньками и другими декорациями, дома каждый пытается создать атмосферу, которая по душе. Так поступила Кайли Дженнер.

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Елку для Кайли Дженнер украшала целая команда

25-летняя модель и бизнесвумен установила в своем имении огромную елку. Целая команда рабочих заносила ее в особняк. А чтобы украсить рождественское дерево понадобилась стремянка.

Новогоднюю красавицу обмотали километрами гирлянд с огоньками теплого белого цвета. Нижние ветки елки помогали декорировать дети модели. Игрушки, которые они цепляли, напоминают привычные для украинцев шарики. В этом году елка Дженнер хоть и огромна, но украшена минималистично.

Напомним, Белый дом уже также украсили к Рождеству. В президентской резиденции установили десятки елок и других декораций. Главными героями этих композиций стали домашние любимцы Байденов – собака Коммандор и кошка Уиллоу. Главную елку установили в центре Овального кабинета. И украсили ее сине-золотистыми игрушками. Сказочные фото и видео смотрите здесь.