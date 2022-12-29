В голубом платье: Дженнифер Лопес показала стильный рождественский образ – фото у елки

Певица и актриса Дженнифер Лопес Рождество провела в кругу семьи. У елки она показала праздничный образ от элитного бренда, который выбрала в этом году.

Мировые знаменитости уже отпраздновали Рождество и показали подборку стильных образов для своих поклонниц. Поэтому, если вы еще не выбрали, в чем будете на праздничном ужине, то вариант аутфита от Дженнифер Лопес пригодится.

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Рождественский look Дженнифер Лопес

Артистка поделилась несколькими фотографиями с праздника в своем инстаграмме. Джей Ло позировала на камеру у елки, которая стояла у камина. Для ужина с самыми родными она выбрала голубое мини-платье от Gucci с большими воланами и принтом в виде маленьких бантов. Наряд также украшали белые манжеты и воротник. Это платье из коллекции Pre-Fall 2017 года.

Такой look хорошо подчеркнул длинные ноги Джей Ло, поэтому она решила соединить его с красными туфлями на очень высоких платформах от бренда Valentino. Волосы уложили в стильный пучок сзади, на лице сделали яркий макияж с акцентом на губах, которые накрасила червой помадой. Довершила аутфит серьгами в виде цветов от Van Cleef.



Новогодний look Дженнифер Лопес / Фото из инстаграмма звезды



Новогодний look Дженнифер Лопес / Фото из инстаграмма звезды

Варианты праздничных аутфитов от знаменитостей