В этом году нет новогодних корпоративов, праздничных съемок, поэтому все чаще знаменитости публикуют фотографии из дома, где проводят больше времени.

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Домашний look Нади Дорофеевой

Певица Надя Дорофеева показала поклонникам, как выглядит дома. Звезда сфотографировалась, сидя на полу перед зеркалом. Надя надела бежевое oversize платье и носки в тон. Также на ногах были стильные черные тапки.

Длинные волосы артистка уложила ровно, слева заплела тоненькую косичку. На лице звезда сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

"Не болейте. Всем 36,6", – написала Надя под фото.



Надя Дорофеева / Фото с инстаграмма певицы

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