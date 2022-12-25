В целях сохранения рождественских украинских традиций и интеграции их в современность 24 декабря состоялась премьера нового рождественского фильма "Колядки на Кудрявке" на MEGOGO. Авторы проекта представили аутентичные и малоизвестные колядки в исполнении звезд с современным электронным саундом и фольклорным украинским хором.

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Бесплатно просмотреть фильм можно здесь

Аутентичные песни, которые можно найти ниже, получили новое звучание в исполнении популярных артистов: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery и группы "ЩукаРыба". Послушать колядки можно будет уже с 30 декабря, когда они появятся на популярных площадках для прослушивания музыки и подкастов.

А теперь 24 канал совместно с создателями фильма делятся семью аутентичными колядками из разных уголков Украины, которые прозвучали в проекте.

Когда появились колядки

Колядки появились как песни-прославление языческого бога Коляды. Они имели огромное обрядовое значение. Колядки были направлены на поздравление и пожелание хорошего урожая, а с приходом христианства главным образом стал Сын Божий, ведь народ умело вылетал библейские сюжеты в фольклор.

В период Советского Союза колядников разгоняли, поэтому традиция сохранялась преимущественно в украинских селах, где власти не хватало "антиколядных" сил. При этом в каждом регионе были свои отличия: время колядования, рождественская звезда, герои вертепа и, конечно же, тексты.

"Ой, добрий вечір, пан-хазяїну"

пгт. Гоголево (хутор Марченко), Великобагачанский р-н, Полтавская обл.

У колядки родом из Полтавщины сюжет очень похож на "Добрий вечір тобі, пане господарю", но с несколько видоизмененной мелодией. В архаическом варианте этой колядки трое гостей – это солнце, луна и звезды. Здесь они не просто превозносятся, а призваны принести пользу в хозяйстве отдельной семьи.

Ой добрий вечір, ой добрий вечір,

пан-хазяїну

Вставай з постели, вставай з постели,

вимітай двори

Вимітай двори, вимітай двори,

застелай столи

Застелай столи, застелай столи

ще й все килимами

Буде до тебе, буде до тебе,

аж троє гостей

Аж троє гостей, аж троє гостей,

троє радостей

"А у нашого хозяїна"

с. Шаровка, Богодуховский р-н, Харьковская обл.

Издавна колядки были языческими произведениями, но постепенно библейско-христианские элементы стали вкрапляться в тексты. Так в этой колядке элементы анимизма "А на небі місяць, ой то ж сам хазяїн" переплелись с религиозными "Христос народився, сам Господь звеселився".

А в нашого хазяїна і ворота нові

Приспів: Рай розвивсь, рай розвився,

Христос народився, сам Господь звеселився.

І ворота нові, і стовпи золоті

І столи тисові, і скатерті парчові

А за тими стопами сидять святі з перами

Сидять святі з перами, промовляють словами

А на небі місяць, ой то ж сам хазяїн

А на небі зірка, ой то ж хазяєчка

"Ой була, була в батечка дочка"

с. Виноградное, Могилев-Подольский р-н, Винницкая обл.

Эту адресную колядку исполняли персональнохолостой девушке, освещая ее лучшие человеческие черты: доброту, трудолюбие, верность. Поэтому почти во всех таких колядках составным элементом есть обещания вознаграждения за удачный характер девушки и пожелание счастливой судьбы.

Ой була, була в батечка дочка.

Дунаю, Дунаю, море, а Слава, зоре, серденько.

Прийшов до неї батечко її.

– Ой Слава, дочко, урви яблучко.

– Ой не врву, не врву, милому держу.

Прийшла до неї матінка її.

– Ой Славо, дочко, зірви яблучко.

– Ой не врву, не врву, милому держу.

Прийшла до неї сестричка її.

– Ой Славо, сестро, урви яблучко.

– Ой не врву, не врву, милому держу.

Прийшов до неї миленький її.

– Ой Славо, любо, урви яблучко.

– Ой урву, урву, для тебе держу.

Яблучко рвала гречная панна.

Гречная панна нам Мирослава.

Від цього слова бувай здорова.

"А в пана-пана"

с. Бобровник, Зиньковский р-н, Полтавская обл.

Поздравление – это уважение хозяина и его семьи. Часто для каждого из семьи пелась адресная колядка, которая возвеличивала их и устремлялась на личные желания: выйти замуж, родить детей или просто иметь хорошее состояние в следующем году.

А в пана, в пана посеред двора

Приспів: Рай розвився,

Христос народився

А в пана сего, в домі его

Посеред двора світлонька нова

А в тій світлонці столи стояли

А на тих столах три куби вина

"А що звечора"

с. Клюшниковка, Миргородский р-н, Полтавская обл.

Хотя в колядке и воспетое рождение Иисуса Христа, она не считается церковной. После принятия христианства на наших землях Библия была малодоступна простым неграмотным людям, так что в таких произведениях народ отражал собственное видение библейских образов и сюжетов.

А що звечора, а Син Божий народивсь

А з пів ночі небо й землю сотворив

Та народився із дівиці Марії

Присвятився Пресвятої Богородиці

Та на Йорданії тихо вода стояла

Там пречиста свого сина купала

А купаючи всю ризами спливла

А сповивши василечки вложила

А над тим дитям три Анголи дихало

До схід сонця аж три царі приїхало

А що перший цар миром божим мирував

А другий цар Сином Божим називав

А другий цар Сином Божим називав

А третій цар квіточкою дарував

А то не квітка, то святоє Рождество

По всім світу поміж миру радісно!

"Ой грало море в неділю рано"

г. Киев

Архаическая мифологическая колядка, в которой отразились взгляды праукраинцев и сохранились элементы древних культов. Для этой группы песен привычны мотивы сотворения мира, элементы тотемизма, а также образы солнца, луны, звезд, птиц, воды и земли.

Ой грало море в неділю рано

Приспів: Дай Боже

А серед моря стоїть сосниця

На тій сосниці три голубоньки

Три голубоньки радоньку радять

Радоньку радять, як світ сновати

Що перший голуб в море й упірнав

Виніс він з моря золотий камінь

Що другий голуб в море й упірнав

Виніс він з моря срібляний камінь

Що третій голуб в море й упірнав

Виніс він з моря мідяний камінь

Що з золотого сонце постане

А з срібляного — ясен місячик

А з мідяного — дрібні зіроньки

"А в полі-полі вишня стояла"

с. Старые Кони, Заречненский р-н, Ровенская обл.

Без доступа к библейским источникам народ имел только собственное видение сотворения мира. А также свое представление о Господе – как он живет и помогает людям. Их просьбы к нему были направлены на щедрый урожай, как и прежде языческих богов.

Ой в полі в полі вишня стояла

Приспів: Рождество Твоє вишня стояла

А на той вишні свіча палала

А з тої свічі іскринка впала

А з той іскринки озерце стало

А в тім озерці сам Бог купався

Сам Бог купався в золото вбрався

Да й сів на крісла розложив листа

Да й став читати що людям дати

Копу пшениці на паляниці

А копу гречки на варенички

Копу ячменю ще й грошей жменю

А копу вівса да й коляда вся

Все эти колядки собраны в специальных исследовательских экспедициях. Участница фольклорной группы "ЩукаРыба" Ярина Сизик рассказывает:

"Моя цель – показать, что украинское наследие и традиции естественны для всех украинцев, а не чем-то незнакомым, сакральным. Для нас важно показать традиционные украинские песни в аутентичном виде, сохранить оригинал. Но я понимаю, что важно научиться работать с новыми аудиториями, чтобы наше просвещение было еще более эффективным. Украинская песенность – это характерная особенность украинского мировоззрения, песни были неотъемлемой частью быта и жизни и буквально сопровождали людей от рождения до смерти".



Ярина Сизик – искательница колядок

Счастливого Рождества всем в Украине!