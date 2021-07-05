Розали из "Холостяка" рассказала, как поправилась на 14 килограммов

Финалистка 11 сезона шоу "Холостяк" Розали призналась, что не всегда имела такую идеальную фигуру. Когда-то девушка весила на 14 килограмм больше, потому что ела все, что под руку подвернется. Как она похудела, узнавайте ниже.

Участница "Холостяка" чуть ли не ежедневно получает сообщение "откуда фигура, Розали". По словам девушки, никакого секрета нет, ведь она, как и все другие, набирает лишний вес, когда не работает над собой. В переломный момент Розали весила 66 килограммов.

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Когда я ела, что под руку подвернется, я весила на 14 килограммов больше. К тому же я сидела на диване. И занималась спортом путем просмотра видео на ютубе,

– вспомнила Розали.

Избавиться от 14 лишних килограммов ей удалось всего за месяц. Она похудела до 52 килограммов. Все из-за тотального стресса, от которого ей не хотелось есть.

Как Розали из "Холостяка" поддерживает фигуру:

тренируется дома и время от времени бегает;

не сидит на диетах, а питается интуитивно;

имеет здоровый сон;

не ест жирного;

не ест на ночь.

Розали подчеркивает, что худеть так резко – ненормально, это сильный удар по организму.

Добавим, недавно победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 килограммов. Лишний вес она набрала после развода с бывшим Руководителем Офиса Президента Украины. Тогда девушка заедала стресс сладким.