Учасниця "Холостяка" ледь не щодня отримує повідомлення "звідки фігура, Розалі". За словами дівчини, жодного секрету немає, адже вона, як і всі інші, набирає зайву вагу, коли не працює над собою. У переломний момент Розалі важила 66 кілограмів.
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Коли я їла, що під руку підвернеться, я важила на 14 кілограмів більше. До того ж я сиділа на дивані. І займалася спортом шляхом перегляду відео на ютубі,
– пригадала Розалі.
Позбутися 14 зайвих кілограмів їй вдалось всього за місяць. Вона схудла до 52 кілограмів. Все через тотальний стрес, від якого їй не хотілось їсти.
Як Розалі з "Холостяка" підтримує фігуру:
- тренується вдома і час від часу бігає;
- не сидить на дієтах, а харчується інтуїтивно;
- має здоровий сон;
- не їсть жирного;
- не їсть на ніч.
Додамо, нещодавно переможниця "Холостяка" Анна Богдан показала, як виглядала до схуднення на 16 кілограмів. Зайву вагу вона набрала після розлучення з колишнім Керівником Офісу Президента України. Тоді дівчина заїдала стрес солодким.