Участница "Холостяка" чуть ли не ежедневно получает сообщение "откуда фигура, Розали". По словам девушки, никакого секрета нет, ведь она, как и все другие, набирает лишний вес, когда не работает над собой. В переломный момент Розали весила 66 килограммов.
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Когда я ела, что под руку подвернется, я весила на 14 килограммов больше. К тому же я сидела на диване. И занималась спортом путем просмотра видео на ютубе,
– вспомнила Розали.
Избавиться от 14 лишних килограммов ей удалось всего за месяц. Она похудела до 52 килограммов. Все из-за тотального стресса, от которого ей не хотелось есть.
Как Розали из "Холостяка" поддерживает фигуру:
- тренируется дома и время от времени бегает;
- не сидит на диетах, а питается интуитивно;
- имеет здоровый сон;
- не ест жирного;
- не ест на ночь.
Добавим, недавно победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 килограммов. Лишний вес она набрала после развода с бывшим Руководителем Офиса Президента Украины. Тогда девушка заедала стресс сладким.