Участница "Холостяка" чуть ли не ежедневно получает сообщение "откуда фигура, Розали". По словам девушки, никакого секрета нет, ведь она, как и все другие, набирает лишний вес, когда не работает над собой. В переломный момент Розали весила 66 килограммов.

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Когда я ела, что под руку подвернется, я весила на 14 килограммов больше. К тому же я сидела на диване. И занималась спортом путем просмотра видео на ютубе,

– вспомнила Розали.

Избавиться от 14 лишних килограммов ей удалось всего за месяц. Она похудела до 52 килограммов. Все из-за тотального стресса, от которого ей не хотелось есть.

Розали подчеркивает, что худеть так резко – ненормально, это сильный удар по организму.

Как Розали из "Холостяка" поддерживает фигуру:

тренируется дома и время от времени бегает;

не сидит на диетах, а питается интуитивно;

имеет здоровый сон;

не ест жирного;

не ест на ночь.

Добавим, недавно победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 килограммов. Лишний вес она набрала после развода с бывшим Руководителем Офиса Президента Украины. Тогда девушка заедала стресс сладким.